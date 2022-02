Crédit immobilier : ce qui va changer pour l'assurance emprunteur

Attention, grosse évolution à venir. Les députés et sénateurs ayant trouvé un accord en commission mixte paritaire le 3 février dernier, la réforme de la loi sur l'assurance emprunteur va bientôt entrer en vigueur. Un dernier vote au Sénat est prévu jeudi 17 février, avant une promulgation définitive. Ce texte, enrichi par rapport à la version initiale, modifie dans les grandes largeurs un certain nombre de dispositions ayant trait au prêt immobilier. L'ensemble des mesures s'appliquera le 1er juin 2022 pour les nouvelles offres de prêts et le 1er septembre 2022 pour les contrats d'assurance en cours. On fait le point.