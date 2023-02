Face à l'inflation, le retour en grâce du prêt sur gage

Dans les réserves, des centaines d'objets sont laissés au dépôt. Bijoux, bibelots, instruments de musique attendent d'être rendus à leur propriétaire contre le remboursement de la somme prêtée. On appelle cela un prêt sur gage. De plus en plus de Français ont recours à cette pratique.

Aller "chez ma tante" ou au "Mont-de-Piété", deux expressions pour une même démarche. Les particuliers sont de plus en plus nombreux à faire appel au Crédit Municipal, une solution face à l'augmentation du coût de la vie. À Strasbourg, huit dépôts sur dix sont récupérés par leur propriétaire en moyenne.