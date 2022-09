Électricité : comment les Français économes seront récompensés cet hiver

L'hiver s'annonce sous haute tension, et les fournisseurs d'électricité souhaitent récompenser leurs clients économes sur leur facture. Pour ceux qui se chauffent à l’électricité, TotalEnergies devrait ainsi proposer le dispositif suivant : un foyer qui réduirait sa consommation de 10% verrait en moyenne sa facture annuelle passer de 715 à 595 euros, soit une économie de 120 euros."On analysera la consommation des clients entre novembre et mars et en fonction de la réduction de la consommation réalisée par rapport à l’hiver dernier, alors on leur versera cette prime", explique Sophie Mouligneau, directrice marketing de TotalEnergies, dans la vidéo de TF1 ci-dessus.