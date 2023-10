Dans quels cas ne paie-t-on pas de franchise après un accident auto ? Le 13H à vos côtés

Doit-on payer systématiquement une franchise à son assurance auto en cas d’accident ?

Le montant de la franchise est variable, il dépend de votre contrat, mais en général, il est compris entre 80 et 600 euros

À quoi sert cette franchise ? Elle permet en premier lieu de responsabiliser l’assuré, particulièrement dans le domaine de l’assurance auto. Quand on a quelque chose à payer, on fait plus attention.

Elle permet aussi aux assureurs de ne pas avoir à traiter de petits sinistres, ce serait très coûteux, donc c’est aussi un moyen de maîtriser le coût des cotisations. En cas d’accident, il y a un cas où vous serez dispensé de franchise : quand vous déclarez un sinistre pour lequel vous n’êtes pas responsable et où le tiers (le responsable de l’accident) est identifié. Dans ce cas, vous êtes indemnisé des dégâts et vous n’avez pas de franchise à payer.

Par exemple : vous êtes arrêté au feu rouge, on vous percute par l’arrière, vous faites un constat, le fautif reconnaît ses torts. Là, aucun problème, vous serez indemnisé sans avoir à payer la franchise.