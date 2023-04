Déclaration de revenus 2023 : pourquoi certains Français paieront moins d'impôts que l'an passé

C'est un passage obligé chaque année : la déclaration de revenus. Des formulaires qu'il est possible de remplir depuis jeudi 13 avril, et ce, jusqu'au 22 mai ou 8 juin, en fonction des départements. Et pour cette année, certains d’entre vous paieront moins d’impôts que l’an passé. Une situation qui s'explique, tout d'abord, par la revue à la hausse du barème de l’impôt. Toutes les tranches ont été rehaussées de 5,4% pour s’aligner sur l’inflation.

Ainsi, si vous vivez seul et que vous gagnez environ 2000 euros nets par mois, l’an dernier, vous avez payé 1315 euros d’impôts. Si vous n’avez pas été augmenté, vous paierez seulement 1185 euros cette année, soit 130 euros de moins. Une bonne nouvelle pour les concernés. "Ça va me permettre d’épargner plus, par exemple, ou d’investir sur d’autres projets", se réjouit une jeune femme dans le reportage du 20H de TF1 en tête de cet article. Si vous vivez en couple avec deux enfants à charge et que vous gagnez en tout 4000 euros par mois, vous avez payé l’an passé 1270 euros d'impôts. Cette année, ce sera 934, soit une économie de 336 euros.