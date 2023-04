VIDÉO - Mes impôts vont baisser pour compenser l'inflation ?

Les prix augmentent et cela a des conséquences directes sur votre pouvoir d'achat... et donc sur votre capacité à payer vos impôts. Dans un contexte de forte inflation - en mars 2023, les prix à la consommation ont augmenté de 5,6% sur un an -, cette évolution est-elle prise en compte dans le calcul de votre impôt ?

Oui, comme le montre la chronique dans la vidéo en tête de cet article. Les impôts vont baisser cette année, de manière automatique. Pour cela, le barème fiscal a été revalorisé de 4,4% par la loi de finances pour 2023.