Mon voisin refuse de réparer une fuite et l'eau coule chez moi, que faire ? Le 20H vous répond

Mon voisin refuse de réparer une fuite et l'eau coule chez moi. Que faire ?

Le préalable, c’est bien sûr d’appeler un plombier pour faire une recherche de fuite et s’assurer que le problème vient bien de chez lui. N’oubliez pas de signaler également la situation à votre assureur ! Vous avez cinq jours après la découverte du sinistre pour le faire, comme le prévoit le code des assurances.

Ensuite, passez à l’attaque et envoyez un courrier recommandé à ce voisin peu scrupuleux, même si vous le croisez tous les jours. Ce courrier est indispensable pour dater précisément le problème et engager une procédure judiciaire. "Pas de mauvaise foi possible, votre voisin ne pourra pas prétendre qu’il n’était pas au courant", explique la juriste de PAP Cécile Nlend.