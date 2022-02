Je reçois souvent des sms publicitaires, comment y mettre fin ? Le 20H vous répond

Je suis sur liste rouge et pourtant je suis victime de démarchage. Comment l'expliquer ?

Ça s’explique facilement ! Pour être sur liste rouge, il suffit d’en faire la demande à votre opérateur téléphonique, c’est gratuit et cela vous permet de ne pas figurer dans l’annuaire, comme on peut le lire sur le site de la CNIL. "Toutefois, il y a peu de chance que cela vous protège du démarchage commercial", explique Olivier Gayraud, dont l'association agit régulièrement en justice contre les démarchages abusifs. Et pour cause : les démarcheurs n’utilisent pas l’annuaire mais des fichiers de consommateurs pour trouver vos coordonnées. "Ils payent très cher des sociétés spécialisées dans la revente de données, poursuit le juriste.

Comment ces sociétés se procurent-elles votre numéro de téléphone, et parfois même votre adresse ? Grâce à vous... "Vous les avez forcément laissés quelque part sans vous rendre compte que ces informations seraient revendues", par exemple sur un site marchand en passant une commande en ligne ou en prenant une carte de fidélité. Pour réutiliser votre adresse mail, le professionnel doit impérativement obtenir votre accord, c’est la loi du 21 juin 2004 sur la confiance dans l’économie numérique. Voilà pourquoi il y a souvent une petite case à cocher ou décocher à ce sujet, quand vous faites un achat en ligne par exemple.

À l’inverse, pour votre numéro de téléphone ou votre adresse, le professionnel n’a pas besoin de votre accord pour les réutiliser. "Il suffit qu’il le précise dans ses conditions générales de vente. Vous êtes informé et donc votre silence vaut acceptation !", confirme-t-on à la CNIL. Pour y échapper, il faut impérativement avoir notifié votre opposition, via un courrier ou un appel : toute la procédure est détaillée ici.