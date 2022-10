Démarchage téléphonique : la fin des abus ?

Ça ne sonne jamais au bon moment et surtout beaucoup trop souvent. Alors, chacun sa stratégie. "Quand ils sont trop insistants, là, je suis moins aimable et je leur souhaite une bonne journée", se confie une dame. À l'heure actuelle, les centres d'appel peuvent vous appeler toute la semaine de 9h à 20h et même le samedi jusqu'à 18h.