Obtenir son passeport ou sa carte grise plus vite ? Gare aux fausses promesses (payantes) en ligne

D'autres sites sont, eux, des escroqueries. Vous payez et ne recevez aucun document administratif. Si vous en êtes victime, il faut réagir rapidement. "Dans un premier temps, contacter sa banque pour faire opposition et demander le remboursement", explique Me Julie Jacob, avocate en droit des technologies. Enfin, pensez à signaler le site frauduleux auprès de la Répression des fraudes sur le site SignalConso ou celui de la CNIL.