Dépannages à domicile : comment éviter les pièges ? Le 13H à vos côtés

Et si vraiment, on a besoin de faire venir quelqu’un ?

On appelle son assurance. La plupart ont des numéros d’urgence et peuvent vous donner le numéro d’un professionnel agréé. Quand le professionnel est là et qu’il refuse de vous donner un devis écrit avant d’engager les travaux, refusez son intervention. Ce devis doit être suffisamment détaillé par ailleurs. Ne réglez que le problème urgent : ne changez pas toute une porte ou toute votre robinetterie avec le dépanneur, il faut juste colmater la fuite ou ouvrir la porte. Enfin si le coût de la prestation est supérieur à 25 euros, l’artisan doit obligatoirement vous remettre une facture, c’est important pour la suite en cas de problème.