Des loisirs, mais à quel prix ?

Face à l’inflation, l’État propose une aide : le "Pass’Sport", une allocation de rentrée sportive. Dans ce centre culturel, c’est aussi l’heure des inscriptions. Ici, on offre une quinzaine d’activités aux adultes et aux plus jeunes. Ce père de famille a deux enfants et il n’a pas d’aide pour payer leurs loisirs. Cette année, Marine et sa copine ont choisi la Zumba. C’est la seule activité qu’elles s’autoriseront.