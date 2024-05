Comptes bancaires inactifs : comment savoir si on a de l'argent qui dort et que faire pour le récupérer ?

Des milliards d'euros dorment sur des comptes bancaires inactifs et attendent d'être réclamés. Si l'on ne le fait pas, l'argent est transféré au bout de 10 ans à la Caisse des dépôts. Mais il est toujours possible de récupérer son pécule avant qu'il ne soit définitivement perdu.

Dans la vidéo en tête de cet article, un habitant de Seine-Maritime explique s'occuper d'une femme de 85 ans qui avait placé sur un compte 52.000 euros, une coquette somme désormais transférée à l'État car elle n'y a pas touché pendant plus de 30 ans. Une situation pas si inhabituelle : selon Bercy, en 2021, 6,4 milliards d'euros issus de comptes bancaires, de contrats d'assurance ou d'épargne salariale ouverts en France étaient en attente d'être réclamés par leurs propriétaires ou leurs ayants-droit.

Le journaliste de TF1 Thierry Coiffier, à qui l'habitant de Seine-Maritime a exposé sa situation cette semaine, s'est penché sur ce que dit la loi à ce propos. Un compte ou un contrat sont considérés comme inactifs lorsque aucune opération n'a été effectuée et qu'aucun contact n'a eu lieu entre la banque ou la compagnie d'assurance et le titulaire ou le souscripteur, pendant une période définie par la loi, explique la Caisse des dépôts sur son site. Dans le cas d'un compte courant dont le titulaire est vivant, le délai n'est que d'un an.

La marche à suivre

La banque doit d'abord s’assurer que le titulaire du compte est vivant. S’il l'est, elle doit l’informer de l’état d’inactivité du compte, mais aussi des conséquences de cette situation. Parce qu'une fois que le compte a été déclaré inactif, un délai de 10 ans commence à courir. Au terme de ces 10 ans, le compte sera clôturé et l’argent transféré à la Caisse des dépôts pendant 20 ans.

Comment savoir si on a de l'argent qui dort et comment le récupérer ? Pendant les 10 premières années, il faut s’adresser à sa banque. Une fois passé ce délai, il faut contacter directement la Caisse des Dépôts par le biais du site ciclade.caissedesdepots.fr, lancé en 2017, en renseignant son nom, sa date et pays de naissance pour découvrir si un pécule insoupçonné vous attend. Si une correspondance est identifiée, il faut soumettre une demande de restitution en ligne, pour pouvoir ensuite récupérer la somme par virement bancaire.

Attention toutefois : récupérer son argent n'est plus possible après un délai de 30 ans. Après 10 ans à la banque et 20 ans à la Caisse des dépôts, si le pécule n'a pas été réclamé, il sera définitivement versé à la Caisse des dépôts.