Je ne suis pas d'accord avec l'autre conducteur pour remplir le constat d'accident, que faire ? Le 13H à vos côtés

Je ne suis pas d’accord avec l’autre conducteur pour remplir le constat à l’amiable après un accrochage. Que faire ?

Première chose à faire, restez calme ! On a le droit de ne pas être d’accord sur les circonstances de l’accrochage de l’accident, ce n’est pas une raison pour perdre ses nerfs, même si parfois ce n’est pas une mince affaire. Rappelons que la vocation d’un constat à l’amiable, ce n’est pas de trouver un compromis, de se mettre d’accord sur les responsabilités de chacun. Le constat existe pour que chacun donne sa version des faits. Donc on se calme et on ne se presse pas pour remplir ce constat, car ce document a une grande importance du point de vue des assurances.

Ce qui est écrit va considérablement influer sur le partage des responsabilités, notamment si vous cochez une des petites croix relatives aux circonstances de l’accident (quittait un stationnement, heurtait à l’arrière, etc), donc soyez particulièrement vigilants à cette colonne. Pour le reste, il faut contester tous les éléments, toutes les déclarations du conducteur avec qui vous n’êtes pas d’accord. On fait tout cela dans la partie Observations.