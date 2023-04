Dois-je déclarer aux impôts les aides de mon entreprise pour faire garder mes enfants ? Le 20H vous répond

Je perçois une aide de mon entreprise pour faire garder mes enfants. Dois-je la déclarer aux impôts ?

Oui, il faut les déduire des sommes que vous avez déboursées pour faire garder vos enfants... Donc potentiellement, ça va amputer votre crédit d’impôt, vous ne pouvez pas jouer sur tous les tableaux ! C’est vrai quel que soit l’âge de votre enfant et le mode de garde que vous avez choisi. "Toutes les aides perçues doivent être déduites de la base des réductions et crédits d’impôt", nous précise-t-on aux finances publiques.

Si vos enfants ont moins de six ans et que vous les faites garder hors de votre domicile, vous pouvez bénéficier d’un crédit d’impôt équivalent à 50% des dépenses engagées. C’est valable pour la crèche, la garderie ou l’assistance maternelle. Et bonne nouvelle, le plafond vient d’être revalorisé comme nous vous l’avons déjà expliqué dans cet article.