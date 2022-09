Impôts : après une erreur de saisie en ma faveur, dois-je payer ? Le 13H à vos côtés

"Suite à une erreur de saisie des impôts, trois ans après, l’administration fiscale réclame 900 euros. Que dois-je faire étant donné que c’est une erreur de leur part ?", questionne, ce mardi 6 septembre, José, un auditeur, à notre journaliste Thierry Coiffier, dans "Le 13H à vos côtés".

Réponse : ce particulier doit effectivement payer. Car l'administration fiscale a tout à fait le droit de se tromper. Dans le cas de José, il y a une inversion entre son salaire et ses frais réels. Résultat : il a eu 900 euros de moins à payer sur ses impôts, une somme qui lui est aujourd'hui réclamée. Non seulement il doit payer, mais il doit le faire dans les temps, à savoir dans les 30 jours à compter de la réception de la lettre. Et s’il ne le fait pas, il peut être frappé d'une majoration de 10%.