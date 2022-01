VIDÉO - Droits de succession : comment les réduire ?

Que peut-on faire légalement pour éviter un taux trop élevé ?

Il convient d'anticiper le plus possible les choses. Le mécanisme le plus connu et le plus employé par les Français est la donation de son vivant. Le principe est simple : vous pouvez donner jusqu'à 100.000 euros à vos enfants et ces derniers ne paieront aucun impôt. Vous pouvez utiliser le même dispositif avec vos petits-enfants mais, cette fois, le plafond est de 31.865 euros. Si vous souhaitez renouveler l'opération sans payer d'impôts, vous êtes obligés d'attendre 15 ans.