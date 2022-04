VIDÉO - E.coli, listeria, salmonelles : quels symptômes craindre et quels aliments sont concernés ?

Les salmonelles, responsables de la contamination de chocolats Kinder ou encore de produits Lactalis il y a quelques années, sont susceptibles de provoquer la salmonellose, une infection répandue (300 cas par million d’habitants par an en France) mais peu sévère la plupart du temps. Les signes se manifestent entre 6 et 72 heures après avoir mangé de l'aliment infecté et disparaissent généralement spontanément après 3 à 5 jours. Il s'agit de :

- fièvre

- diarrhées

- vomissements

- douleurs abdominales

Il arrive cependant que ces bactéries donnent lieu à des complications (déshydratation sévère, septicémie...) qui peuvent être traitées par des antibiotiques.

Ces bactéries résistent au froid (et donc au réfrigérateur et au congélateur) mais sont tuées par la chaleur. Les aliments crus sont les plus fréquemment contaminés :

- viandes, tout particulièrement les volailles

- œufs et préparations à base d’œufs crus ou peu cuits

Le lait et les produits laitiers ne sont pas les plus contaminés par cette bactérie.