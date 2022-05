Électricité : le boom des maisons économes

Vue de l'extérieur, une maison autonome ressemble à une maison ordinaire. Mais en y regardant de plus près, un élément la différencie des autres. Il y a 23 ans, Patrick Baronnet, habitant d’une maison autonome à Moisdon-la-Rivière a fait couper son raccordement EDF. Depuis, ce retraité et son épouse ne paient plus d’électricité. Pour alimenter sa longère, il a des panneaux photovoltaïques et une éolienne. C'est ce qu’on appelle “une maison autonome”. Même les factures d’eau ont disparu. Et pour cause, l’eau tombée sur le toit est récupérée et stockée dans des citernes. Le couple dispose de huit mètres cubes qui leur permettent d’être complètement autonomes en eau.