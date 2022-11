Électricité : risque de coupures aux heures de pointe cet hiver

Le risque d’un pays plongé dans le noir est écarté, assure le gestionnaire du réseau. Mais on peut s’attendre à des délestages, c'est-à-dire des coupures temporaires. "Le dernier recours, ce sont des coupures programmées, ciblées, qui vont concerner l'ensemble du territoire français et qui auront une durée maximale de deux heures", explique un expert de RTE.

Les entreprises ne seront pas épargnées. Enedis pourra interrompre l'approvisionnement de quatorze sites industriels dans toute la France. Mais quand risque-t-on d’être coupé ? Aux heures de pointe : le matin entre 8 heures et 13 heures ; et le soir entre 18 heures et 20 heures. Pour soulager le réseau, il est recommandé de décaler l’utilisation des appareils électriques. Si vous faites des efforts sur les jours rouges, les jours de pics, vous pourrez faire des économies. Jusqu'à 240 euros sur la facture annuelle.