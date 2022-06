Emploi à domicile : le crédit d’impôt simplifié

Cette facilité de paiement devrait permettre aux entreprises d’être plus compétitives face notamment au travail illégal. Une responsable d’agence espère même attirer certains de ces travailleurs non déclarés. Attention tout de même ! Ce dispositif n’est pas automatique. Le client doit faire sa demande auprès de son prestataire de service et que ce même prestataire fasse les mêmes démarches auprès de l’Urssaf.