Énergie : comment réduire sa facture dès cet été ?

Mais le plus important, ce sont les habitudes. En mettant du couvercle sur une casserole pour réduire le temps de cuisson, on consomme moins 25 % d'énergie. Un lave-vaisselle en mode éco plutôt qu'intensif peut aussi vous faire dépenser jusqu'à moins 45%. Cette famille, dans leur bilan mensuel pour le gaz et l'électricité, a pu constater depuis un an une réduction de près de 40 % en moyenne.