Chauffage au fioul : les détails de la nouvelle aide pour changer sa chaudière

Tous les hivers depuis 20 ans, Valérie Guidici se chauffe au fioul. Mais depuis plusieurs mois, cette mère de famille souhaite remplacer sa chaudière qui lui coûte beaucoup trop cher. "J’ai au moins 4000 euros de fioul par an. On est quatre à vivre dans la maison", affirme-t-elle dans la vidéo du 20H de TF1 ci-dessus. Et elle va désormais pouvoir le faire.