Énergie : nouvelle ristourne sur les factures

Voilà comment ça marche : vous vivez à quatre dans une maison et votre facture d’énergie s’élève en moyenne à 1 800 euros par an. Au printemps, si vous avez touché un chèque énergie de l’État de 150 euros, Engie vous déduira alors 100 euros dès le mois de novembre. De quoi réduire sur l’année la note à 1 550 euros. Un gain de pouvoir d’achat pour les plus modestes, 880 000 clients sont concernés.