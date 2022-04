Prix de l'énergie : pourquoi certaines factures explosent-elles ?

Adeline Laffitte, une autre ancienne cliente de Mint Energie, payait 134 euros d'électricité par mois. Désormais, le fournisseur d'énergie verte lui prélève 997 euros par mois. "Là, je me suis sentie complètement arnaquée", raconte-t-elle. Comme motif invoqué : la guerre en Ukraine et ses conséquences sur les marchés du gaz et de l'électricité. Autre explication de l'entreprise : en rachetant Planète OUI, un autre fournisseur d'énergie verte, Mint Energie a réévalué la consommation de ses nouveaux clients. Et il y aurait pu y avoir quelques erreurs. Cependant, certains clients pensent déjà à porter plainte.