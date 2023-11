Qui peut profiter de la prime "coup de de pouce chauffage" ? Le 13H à vos côtés

Il existe une prime "coup de pouce chauffage". À quoi sert-elle ?

À remplacer votre vieille chaudière au charbon, au gaz ou au fioul, par une pompe à chaleur. Vous ferez des économies : entre 500 euros et 800€ euros par an. Mais il faut tout de même investir au départ. Et ces installations coûtent cher.

Quelles sont les conditions pour profiter de ce coup de pouce ?

D'abord, vos travaux doivent concerner votre résidence principale, que vous soyez propriétaire ou locataire. Ensuite, votre logement doit avoir plus de deux ans. Tout le monde peut recevoir ce "coup de pouce", mais son montant varie en fonction de vos revenus. Exemple pour l'installation d'une pompe à chaleur : un couple sans enfant dont le revenu fiscal de référence ne dépasse pas les 30.000 euros recevra 4000 euros. Pour faire une simulation et avoir une idée précise de vos droits, consultez le site service-public.fr.

Mais souvent, ces équipements coutent bien plus cher. Au moins 10.000 euros pour une grosse pompe à chaleur...

C'est vrai, ça coûte cher. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut cumuler les aides de l'État. En plus du coup de pouce, on peut bénéficier de MaPrimeRenov' pour l'installation d'une même pompe à chaleur, si on est propriétaire du logement. Son montant varie, là encore, en fonction de vos revenus. Reprenons l'exemple du même couple et d'une pompe à chaleur à 10.000 euros. En plus des 4000 euros du coup de pouce chauffage, ce couple recevra 3000 euros de MaPrimeRenov'. Il restera 3000 euros à votre charge.