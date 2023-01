Épargne : le taux du Livret A relevé à 3% en février, une première depuis 2009

C'est la bonne nouvelle du jour sur ce marché près de Nantes (Loire-Atlantique), ce vendredi matin. Son livret A va lui rapporter plus dès le 1er février, du jamais-vu depuis 14 ans. Effectivement, on est bien loin du taux de 0,5% en 2020. Il est passé à 1% en février 2022, puis 2% en août 2022. Mais concrètement, combien allez-vous gagner en plus si le taux passe à 3% ?