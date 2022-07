Loi pouvoir d’achat : essence, redevance... le récap' de ce qui va changer pour vous

Des mesures de soutien ont en plus été actées. Depuis avril, une ristourne de 18 centimes s’applique sur le litre de carburant. À partir de septembre, cette ristourne sera augmentée et atteindra un montant de 30 centimes, et ce, pendant deux mois. Au mois de novembre, cette aide sera abaissée à 10 centimes, et sera appliquée également en décembre. "C'est toujours des économies à prendre", se réjouit une conductrice à la pompe, interrogée dans le reportage de TF1 en tête de cet article.

Par ailleurs, le bouclier tarifaire, mis en place en novembre 2021, est maintenu. Les prix du gaz et l’électricité restent donc bloqués jusqu’à la fin de l’année. Contre l'avis du gouvernement, une aide de 230 millions d'euros a en plus été décidée pour les foyers se chauffant au fioul.