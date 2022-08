Essence, RTT, retraites : qui va gagner quoi ?

Autre coup de pouce adopté : la ristourne de 30 centimes par litre de carburant, dès septembre. Bastien, commercial de 24 ans, a fait ses calculs pour les 40 litres de sa voiture. "Par plein, je vais gagner, du coup, 12 euros", s'exprime-t-il. Salarié, il peut aussi convertir ses RTT en argent, sonnant et trébuchant. Il ne compte pas s'en priver. Il a huit RTT à 100 euros nets la journée. Cela fait donc 800 euros de plus par an.