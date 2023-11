Est-il possible de modifier après coup sa déclaration de sinistre à un assureur ? Le 20H vous répond

Chaque soir, le JT de TF1 se penche sur les interrogations des téléspectateurs dans sa rubrique "Le 20H vous répond". Au menu, une question sur la possibilité de modifier une déclaration de sinistre à son assureur. Garance Pardigon y répond sur le plateau de Gilles Bouleau.

Est-il possible de modifier sa déclaration de sinistre après coup ?

"Il est toujours possible de modifier sa déclaration", nous assure-t-on chez France Assureurs, qui défend les intérêts des professionnels du secteur. En pratique, c’est un peu plus compliqué que cela, en particulier après le passage de l’expert. "Sa visite clôture en quelque sorte le sinistre. Il faut vraiment tout passer en revue avec lui, et fournir le maximum de preuves", conseille-t-on à la Médiation de l’assurance.

Pour cela, il convient de prendre des photos avant de procéder aux réparations d’urgence par exemple ! Avant d’être dans la panade, "vous avez aussi tout intérêt à numériser les factures les plus importantes au fur et à mesure", au cas où elles seraient détruites lors d’une inondation ou d’un incendie, observe Luka Payras, experte assurances pour le comparateur Selectra.

Si vous n’arrivez pas à vous mettre d’accord avec l’expert, vous pouvez demander une contre-expertise. "Le plus souvent, elle sera à vos frais, mais certaines assurances les prennent en charge : cela dépend du contrat", ajoute-t-on à la Médiation de l’assurance.

