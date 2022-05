Est-il utile d'assurer son smartphone contre le vol ? Le 20H vous répond

Le JT de TF1 passe tous les soirs au crible les interrogations des téléspectateurs dans sa rubrique "Le 20H vous répond". Garance Pardigon répond à leurs questions, liées ce mardi aux assurances en cas de vol, sur le plateau de Gilles Bouleau.

Est-il utile d'assurer son smartphone contre le vol ?

La réponse est plutôt non pour "au moins trois raisons", nous dit Raphaël Bartlomé, responsable du service juridique de l’association de défense des droits des consommateurs UFC-Que Choisir. D’abord parce qu’il y a souvent des exclusions de garantie dans ces contrats. "Par exemple, vous serez couvert en cas de vol avec agression, pas si votre téléphone est dérobé dans le métro par un pickpocket". Les assureurs prévoient ce genre de restrictions pour éviter les abus, concrètement "que vous fassiez marcher votre assurance, uniquement pour changer de téléphone, sans avoir été directement victime de vol".

Ensuite, parce que les compensations proposées en cas de vol ne sont pas toujours à la hauteur. Il faut bien lire votre contrat. "L’assurance peut prévoir une indemnisation, le remboursement ou son remplacement par un téléphone similaire", peut-on lire sur le site des professionnels de la filière. Attention justement "au remplacement par un téléphone similaire ou équivalent, alerte Raphaël Bartlomé. C’est propice aux interprétations défavorables pour le consommateur". Il arrive en effet souvent que l’assureur propose en remplacement un smartphone d’une marque et d’une gamme inférieures à celui que l’on vous a volé.

Troisième raison pour ne pas souscrire à l’une de ces assurances : il est possible que vous soyez déjà protégé par d’autres contrats d’assurance, sans le savoir : assurance habitation, auto, assurance liée à votre carte bancaire. Le ministère de l’Intérieur vous conseille de tout éplucher avant de souscrire de nouvelles assurances pour votre smartphone ou votre ordinateur. D’autant que le prix s’est envolé ces dernières années. "Jusqu’à vingt euros par mois... Soit plus de deux cents euros par an. Faites-bien votre calcul à l’année", conclut Raphaël Bartlomé.