Est-il vrai que je peux bénéficier d’une aide de la CAF pour mes vacances ? Le 20H vous répond

Au menu du jour : La CAF propose-t-elle une aide aux vacances ? Peut-on aller en Espagne avec une carte d'identité périmée ? Mon agence de voyages peut-elle me faire payer plus cher à cause de la hausse du kérosène ? Marine Brossard répond à ces questions, sur le plateau de Gilles Bouleau, dans la vidéo en tête de cet article. Depuis le début de la crise sanitaire, le JT de TF1 passe chaque soir au crible les interrogations des téléspectateurs dans "Le 20H vous répond".