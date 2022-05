Existe-t-il des aides pour installer des panneaux solaires sur son toit ? Le 20H vous répond

Existe-t-il des aides pour installer des panneaux solaires sur son toit ?

Oui, mais attention, ça n’a rien à voir avec les dispositifs d’aides à la rénovation énergétique. Nicolas Randria, du Groupement des Métiers du Photovoltaïque, qui représente les professionnels du secteur, nous éclaire : "Vous devez déposer votre demande auprès du gestionnaire du réseau, c’est ENEDIS dans la très grande majorité des cas". Vous avez droit à plusieurs types d’aides, listées dans cet article du ministère de l’Économie.

Pour résumer, d’abord vous avez droit à une prime d’autoconsommation pour l’énergie que vous allez produire et consommer vous-même. "Le montant de la prime dépend de la puissance de votre installation, et non de votre situation fiscale", précise Anne-Claire Faure, de l’association HESPUL, qui milite pour le développement du photovoltaïque. Ça représente en moyenne 10 à 15% de l’investissement initial. Cette prime vous est versée graduellement, chaque année, pendant cinq ans.

"Si vous revendez une partie de l’énergie que vous produisez, vous pourrez également profiter de tarifs préférentiels", explique Anne-Claire Faure. Pour connaître le montant d’aides auquel vous avez droit, vous pouvez réaliser une simulation sur ce site.