Existe-t-il des aides pour l'installation d'une pompe à chaleur ? Le 20H vous répond

Au menu du jour : Existe-t-il des aides pour l'installation d'une pompe à chaleur ? N'ayant plus de médecin traitant, un médecin a-t-il le droit de me refuser des soins ? Mon auto-école me reporte mes leçons de conduite, doit-elle me dédommager ? Marine Brossard répond à ces questions, sur le plateau de Gilles Bouleau, dans la vidéo en tête de cet article.