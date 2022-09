Existe-t-il des prêts à taux zéro pour équiper son toit en panneaux solaires ? Le 20H vous répond

Le JT de TF1 passe tous les soirs au crible les interrogations des téléspectateurs dans sa rubrique "Le 20H vous répond". Garance Pardigon répond à leurs questions sur le plateau de Gilles Bouleau.

Existe-t-il des prêts à taux zéro pour équiper son toit en panneaux photovoltaïques ?

Non, ça ne fait pas partie de la liste des travaux de rénovation énergétique éligibles à cet éco-prêt aidé par l’État. Ça ne fait pas non plus partie du dispositif d’aide MaprimeRenov. "Ça, c’est valable pour installer un chauffage ou un chauffe-eau solaire ! Mais pour les panneaux en soi, c’est plus pauvre", décrypte Richard Loyen, délégué général d’Enerplan, syndicat français des professionnels de l’énergie solaire.