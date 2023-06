Existe-t-il un comparateur fiable pour m’aider à changer de fournisseur de gaz ? Le 20H vous répond

Abonné au gaz, je suis concerné par la suppression du tarif réglementé. Existe-t-il un comparateur fiable pour m’aider à changer de fournisseur ?

Oui, celui du médiateur de l’énergie, ce service public gratuit et indépendant qui peut vous aider en cas de litige avec un fournisseur. Vous renseignez votre code postal ainsi que votre consommation annuelle et vous obtenez un comparatif détaillé et personnalisé : le prix du kWh, de l’abonnement, les services proposés et le tarif annuel global.

Comment interpréter ces données ? D’abord, "il faut garder en tête que le prix du kWh évolue tous les mois, pour tous les fournisseurs, il ne sera pas le même d’un moment à l’autre de l’année", explique Lucile Buisson, chargée de mission énergie environnement et transports de l’UFC Que Choisir.