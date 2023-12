Y a-t-il vraiment des "arnaques" lors de la pesée des fruits et légumes au supermarché ? Le 13H à vos côtés

Dans "Le 13H à vos côtés", le JT de TF1 vous accompagne face aux problèmes que vous rencontrez au quotidien. Au menu du jour, une mise au point sur des vidéos qui font des millions de vues en dénonçant des "arnaques" à la pesée des fruits et légumes dans des supermarchés. Thierry Coiffier démontre qu'il s'agit de fausses informations sur le plateau de Marie-Sophie Lacarrau.

Sur les réseaux sociaux, des vidéos de consommateurs qui pensent avoir découvert une "arnaque" quand ils pèsent leurs fruits ou leurs légumes font des millions de vues. Ces vidéos propagent des fausses informations. À tel point que la chaîne de supermarché mise en cause a été obligée de répondre.

Que dit-elle ? D’abord que le plateau en plastique qu’on voit dans les vidéos est là avant tout pour faciliter le nettoyage de la balance. Et qu’ensuite, son poids n’est absolument pas pris en compte dans le calcul du prix, c’est une simple tare.

Explications : dans les magasins, la plupart des balances peuvent être ce qu’on appelle tarées. C’est-à-dire que le poids d’un emballage ou de ce fameux plateau en plastique est automatiquement déduit du poids total. Cela veut dire que la balance, même quand le plateau en plastique est posé dessus, affiche 0 kg avant la pesée. Cela veut dire aussi que si on l’enlève, le poids à vide sera négatif et que donc si vous pesez vos fruits et légumes sans cette tare, sans ce plateau, vous allez voler le magasin.

De tout façon, sachez que le pesage dans les magasins est soumis à une règlementation stricte. Un magasin peut être poursuivi pénalement si ses balances ne sont pas conformes, cela peut constituer un délit de tromperie ou de pratique commerciale trompeuse : 2 ans d’emprisonnement, 300.000 euros d’amende.

Les magasins font tellement attention qu’ils vous demandent même la nature de votre contenant avant la pesée : petit ou grand sac kraft, sachet en tissu, etc. En fonction de votre choix, le poids est déduit également. C’est un organisme agréé par le préfet du département qui vérifie les balances tous les ans ou tous les deux ans en fonction de la nature de l’instrument. Cet organisme délivre une vignette verte qui doit être apposée sur la balance si celle-ci est déclarée conforme, c’est donc une bonne indication pour les consommateurs.

Si vraiment, vous pensez avoir été victime d’une arnaque, faites un signalement sur Signalconso.gouv.fr.

