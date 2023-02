VIDÉO - Facture excessive : une retraitée nantaise "assommée" par une note d'eau de 3500 euros

C'est sans doute le pire cauchemar de tous les consommateurs : trouver dans sa boite aux lettres une facture d'eau ou d'électricité au montant exorbitant et injustifié. C'est à ce choc qu'a dû faire face une Nantaise de 90 ans, qui paie habituellement 400 euros à l'année. En janvier 2022, sa facture d'eau s'est élevée à pas moins 3 528,81 euros, soit une consommation de plus de 3.000 litres d'eau par jour et par an, équivalent à la moitié d'une piscine olympique.

"3.300 litres par jour, où voulez-vous que je les mette ? Vous êtes assommée et vous n'y croyez pas, et vous vous dites que ça va s'arranger forcément", réagit Blanche Marchesseau dans le reportage de TF1 à retrouver en tête de cet article.