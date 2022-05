Faire réviser sa voiture coûte plus cher

Changer un filtre à huile coûte également 50 centimes plus cher ici. D'autres hausses peuvent être plus importantes de l'ordre d'une vingtaine d'euros pour les rétroviseurs par exemple. "Les révisions ont augmenté de 5% en moyenne", explique Emmeline Lopin, responsable des ventes chez Norauto. Des difficultés d'approvisionnement liés au ralentissement de production de certaines pièces durant la crise sanitaire et au conflit en Ukraine.