Faut-il déclarer aux impôts ses gains dans des vide-greniers ? Le 20H vous répond

Je fais souvent des vide-greniers pour arrondir mes fins de mois. Dois-je déclarer les revenus que j'en tire ?

Ça dépend ce que vous entendez par "souvent"... En théorie, "en tant que particulier, vous ne pouvez pas participer à plus de deux ventes au déballage par an", peut-on lire sur le site du ministère de l’Économie. Autrement dit, au-delà de plus de deux vide-greniers, brocantes ou braderies par an, vous êtes considéré comme un professionnel. Et imposé comme tel ! Même chose si vous vendez des métaux précieux ou des objets à plus de 5.000 euros, comme le précise cette autre page du ministère de l’Économie.

"Évidemment, en pratique, c’est compliqué à vérifier pour l’administration fiscale… Cela repose sur le bon vouloir des contribuables", concède Olivier Bertaux, expert fiscal pour l’association Contribuables Associés.