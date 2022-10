Faut-il faire des démarches pour bénéficier du chèque énergie ? Le 20H vous répond

Faut-il faire des démarches pour bénéficier du chèque énergie ?

Non, vous le toucherez automatiquement en avril prochain si vous êtes éligible. Il n’y a aucune démarche à faire. "Le chèque énergie est attribué chaque année, en fonction de vos revenus et de la composition de votre ménage", peut-on lire sur la plateforme dédiée. Il y est aussi possible de vérifier son éligibilité à l’avance, à compter du mois de mars prochain.