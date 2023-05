Faut-il une autorisation pour organiser un vide-dressing chez soi ? Le 20H vous répond

Faut-il une autorisation pour organiser un vide-maison ou un vide-dressing chez soi ?

Oui, même si vous êtes chez vous, "dans un lieu privé donc, il faut quand même faire une déclaration en mairie au moins 15 jours avant", tranche Caroline Laverdet, avocate spécialisée en droit privé. Il s’agit de ce formulaire à remettre à la mairie en mains propres contre récépissé ou bien à envoyer "en courrier recommandé avec accusé réception", précise le site du service public.

En fait, c’est exactement la même réglementation que pour un vide grenier "classique", sur le trottoir. Dans les tous les cas, on parle de vente au déballage, encadrée par le code du commerce, comme le récapitule le ministère de l’Économie. "Vous ne pouvez pas participer à plus de deux ventes au déballage par an", rappelle Bercy. Dans ce cadre-là, les revenus que vous pourriez en tirer ne sont pas imposables, comme nous vous l’avons déjà expliqué dans cet article.