Faux bons de réductions, coupons bidons : les arnaques au pouvoir d'achat se multiplient

La jeune femme donne alors son numéro de carte bleue pour valider l’achat. "L’opération a été faite sauf que derrière je n’ai aucun suivi, aucun historique, rien du tout. C’est comme si ça n’avait jamais existé. Je me suis fait avoir, je pense, comme énormément de personnes se font avoir. Quand on est un petit peu pressé, on trouve des offres super alléchantes et l’un dans l’autre, on tombe sur ce genre de tracas", poursuit-elle.

Autant de pièges fondés sur l’une des préoccupations essentielles des Français : la baisse du pouvoir d’achat. Depuis six mois, les arnaques les plus fréquentes sont celles sur les bons de réduction, les coupons bidons et les faux bons plans. Avec l’augmentation des prix, les escrocs en profitent pour diffuser des faux bons sur les réseaux sociaux ou par mail. Personnalisées, ces fausses promotions attirent les victimes qui ne vérifient pas si c’est un bon plan ou pas. Ainsi, les escrocs récupèrent les coordonnées bancaires de la victime et réalisent des achats.