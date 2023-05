VIDÉO - Pouvoir d'achat : les salaires augmentent, mais pas assez pour rattraper l'inflation

Et maintenant ? Le SMIC sera réévalué dès que l'inflation dépasse 2%. Pour les autres, cela se jouera entreprise par entreprise. Et si vous souhaitez défendre votre cause auprès de votre employeur, évitez de parler inflation. "Ce n'est pas un bon argument, parce que ça ne fait pas de lien avec votre travail, c'est comme si c'était un dû quand c'est présenté de cette façon-là à son employeur, mais l'employeur est aussi concerné par l'inflation", explique Karine Trioullier, experte en recrutement.

Selon les premières études, les hausses de salaires à venir devraient être aussi importantes que celles de l'an passé.