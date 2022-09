Fiche de paie : pourquoi c'est si compliqué ?

Et pourtant, les bulletins de paie ont été régulièrement simplifiés ces dernières années : en 1997, en 2004 et la dernière fois, c'était en 2018. Certaines lignes avaient été regroupées. La fiche de paie a été allégée pour être plus visible, pas assez a priori. D'autant qu'avec l'arrivée du prélèvement à la source, une ligne s'est même rajoutée.