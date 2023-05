VIDÉO - Gaz : ces "prix repères" vous permettent désormais de comparer les offres

Le tarif réglementé sur le gaz, dont dépendent encore la moitié des ménages français abonnés à cette énergie, prend fin le 30 juin 2023. Mais beaucoup de Français concernés ne l'ont pas encore réalisé. "Je ne m'en occupe pas, je suis prélevée tous les mois", déclare une jeune femme interrogée par TF1. "On paye sans comprendre", poursuit un homme. Et quand vous voulez changer de fournisseur d'énergie, difficile de vous y retrouver. Les contrats sont souvent très techniques et les prix, pas toujours faciles à comprendre. "C'est un peu la jungle, c'est vrai", affirme un autre homme.