VIDÉO - Fins de mois serrées : le recours au prêt sur gage de plus en plus fréquent

Une jeune femme dépose à contrecœur deux bagues, une paire de boucles d’oreilles et un collier de perles. Un expert les vérifie, les pèse, et les évalue au cours de l’or, comme on le voit dans le reportage de TF1 en tête de cet article. En échange, elle recevra 350 euros. Elle nous explique ne pas avoir d’autre choix pour honorer ses prochaines factures. D'ici à quelques mois, elle pourra récupérer ses bijoux, une fois la somme remboursée avec intérêts. C’est le principe du "prêt sur gage".