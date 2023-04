Puis-je consulter l'avis d'impôt de mes voisins ? Le 20H vous répond

Puis-je consulter l'avis d'imposition de mes voisins ?

Oui ! Figurez-vous que vous pouvez savoir combien ils payent d'impôt... Mais aussi combien ils ont déclaré aux impôts, c’est-à-dire leur revenu imposable. Et ça, c'est possible bien au-delà de votre pâté de maison, pour tous les contribuables de votre département ! Tout est détaillé dans le bulletin officiel des finances publiques.

"Sont consultables dans ce cadre le nom, l’initiale du prénom et l’adresse du contribuable, le nombre de parts retenues pour la détermination du quotient familial, le revenu imposable au taux progressif et au taux proportionnel, le montant de l'impôt sur le revenu résultant de l’application du barème, diminué de la décote, des réductions d’impôt et augmenté des reprises d’impôt, le montant de l’impôt sur les revenus imposés à taux proportionnel, le montant des droits différés et le montant des imputations", peut-on lire.