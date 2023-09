VIDÉO - Flambée de la taxe foncière : annule-t-elle le bénéfice de la suppression de la taxe d'habitation ?

Nous avons comparé avec l’une des villes où la taxe foncière a le plus augmenté cette année : plus 44% à Meudon (Hauts-de-Seine). Ici, c'est Jean-Philippe qui a sorti sa calculette pour nous. De 3.513 euros payés au total en 2020, sa facture s’élève aujourd'hui à 1880 euros, soit 1633 euros d'impôts en moins. Avec une augmentation de 7% au minimum sur tout le territoire, la taxe foncière a connu cette année sa plus forte hausse en quatre décennies.