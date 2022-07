Flambée des prix du carburant : mode d'emploi pour toucher les nouvelles aides

Par exemple, pour y avoir droit, une personne seule et sans enfant doit gagner moins de 1 260 euros net par mois. Elisabeth aura droit à 100 euros. Comme elle habite à plus de 30km de son travail, elle est considérée comme gros rouleur. Elle percevra un bonus de 50 euros, soit une prime totale de 150 euros. Pour en bénéficier, la démarche est simple : rendez-vous sur le site Internet de la direction des finances publiques. Il suffira de déclarer votre situation et vous percevrez cette aide à partir du mois d'octobre.